Якутии нужны 23 самолета на смену Ан-24

СЕГОДНЯ 11:27 2019-02-18T11:27:35+03:00

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С 2022 по 2029 годы Якутии нужны 23 новых самолета на смену уже отжившим свое Ан-24. При этом новые воздушные суда должны пройти «региональную» подготовку и быть адаптированы к климатическим условиям региона.

Сменить «антошек» должны отечественные пассажирские самолеты Ил-114-300, оснащенные современной авионикой. В условиях Якутии наряду со стандартной компоновкой на 68 мест также разработан вариант на 50 мест с расширением багажного отсека. Кроме того, Ил-114 может совершать взлёт и посадку с грунтовых аэродромов.

В 2019 году планируется произвести опытный образец воздушного судна, в 2021 году завершить сертификацию самолёта, а в 2022-м довести промышленное производство до 12 самолётов в год.

Для послепродажного обслуживания и обучения экипажа планируется организовать центр техобслуживания в Красноярске. В Якутске может находиться региональный центр для обслуживания эксплуатируемых в республике воздушных судов, сообщает пресс-служба АО АК «Полярные авиалинии».

ИСТОЧНИК KP.RU