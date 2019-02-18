Акция «Марафон доноров» пройдет по всей Якутии

СЕГОДНЯ 07:44 2019-02-18T07:44:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель правительства Якутии Владимир Солодов и министр здравоохранения Елена Борисова стали участниками проекта «Марафон доноров» в Нерюнгри. Они сдали кровь и предложили его автору Марии Фофоновой вывести акцию на республиканский уровень.

Презентация проекта «Марафон доноров» прошла в августе 2018 года в рамках образовательного форума «Синергия Севера». Его цель – развитие коллективного донорства, когда кровь сдают сотрудники целой организации. Его частью уже стали участие работники Нерюнгринской ГРЭС, реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями СУВАГ и другие.

В Нерюнгринском районе доноров не хватает. По данным медиков центральной районной больницы, на конец 2018 года при норме 13 человек на тысячу населения обеспеченность донорами составляла всего четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU