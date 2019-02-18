Весне дорогу: в трех населенных пунктах Якутии обновлены температурные рекорды
Температурная аномалия достигала 12-20 градусов со знаком плюс
-Фото: ЯСИА
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В трех населенных пунктах на юго-западе Якутии обновлены температурные рекорды. Аномальное тепло в республику принесли западные волновые циклоны.
По данным агентства Метеоновости, 16 февраля были установлены рекорды максимальной температуры воздуха в Нерюнгри (минус 7,3 градуса), Витиме (-4,3 градуса) и Токо (-11 градусов).
Сегодня, 18 февраля, на юге и западе Якутии температура днем опустится до минус 8-13 градусов. В столице республики синоптики обещают погоду без осадков и минус 22-24 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU