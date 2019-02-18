Весне дорогу: в трех населенных пунктах Якутии обновлены температурные рекорды

СЕГОДНЯ 05:05 2019-02-18T05:08:26+03:00

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В трех населенных пунктах на юго-западе Якутии обновлены температурные рекорды. Аномальное тепло в республику принесли западные волновые циклоны.

По данным агентства Метеоновости, 16 февраля были установлены рекорды максимальной температуры воздуха в Нерюнгри (минус 7,3 градуса), Витиме (-4,3 градуса) и Токо (-11 градусов).

Сегодня, 18 февраля, на юге и западе Якутии температура днем опустится до минус 8-13 градусов. В столице республики синоптики обещают погоду без осадков и минус 22-24 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU