В Якутске пресекли попытку передачи в колонию девяти шприцов с наркотиками

СЕГОДНЯ 04:35 2019-02-18T04:35:07+03:00

Девять медицинских шприцов, наполненных наркотическим средством, обнаружили в припаркованном рядом со зданием колонии авто.

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В Якутске пресекли попытку передачи в колонию №1 девяти медицинских шприцов с наркотиками. Их обнаружили в салоне машины, припаркованной возле здания исправительного учреждения.

Как сообщает пресс-служба республиканского ФСБ, доставку зелья организовал заключенный, отбывающий наказание за убийство с особой жестокостью.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU