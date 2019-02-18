В Якутске пресекли попытку передачи в колонию девяти шприцов с наркотиками
Доставку зелья организовал заключенный, отбывающий наказание за убийство
Девять медицинских шприцов, наполненных наркотическим средством, обнаружили в припаркованном рядом со зданием колонии авто.
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В Якутске пресекли попытку передачи в колонию №1 девяти медицинских шприцов с наркотиками. Их обнаружили в салоне машины, припаркованной возле здания исправительного учреждения.
Как сообщает пресс-служба республиканского ФСБ, доставку зелья организовал заключенный, отбывающий наказание за убийство с особой жестокостью.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU