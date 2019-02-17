В Жатае построят плавательный бассейн

СЕГОДНЯ 08:51 2019-02-17T08:51:11+03:00

Строительство объекта будет завершено в 2019 году

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До конца 2019 года в Жатае будет построен плавательный бассейн. Об этом заявил первый вице-премьер Алексей Стручков на встрече с жителями поселка.

Необходимые средства предусмотрены в рамках республиканской инвестпрограммы. Контролировать ход строительства и своевременный ввод бассейна в эксплуатацию будет Правительство Якутии.

Также в ближайшее время в Жатае будут построены канализационно-очистные сооружения. Объект был включен в заявку республики на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Сейчас идет работа по определению источников софинансирования и срокам реализации проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU