2019-02-17T08:51:11+03:00
Общество

В Жатае построят плавательный бассейн

Строительство объекта будет завершено в 2019 году
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

До конца 2019 года в Жатае будет построен плавательный бассейн. Об этом заявил первый вице-премьер Алексей Стручков на встрече с жителями поселка.

Необходимые средства предусмотрены в рамках республиканской инвестпрограммы. Контролировать ход строительства и своевременный ввод бассейна в эксплуатацию будет Правительство Якутии.

Также в ближайшее время в Жатае будут построены канализационно-очистные сооружения. Объект был включен в заявку республики на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Сейчас идет работа по определению источников софинансирования и срокам реализации проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске открыли памятник воинам-афганцам
В 2019 году в Якутии заработают 19 первичных онкокабинетов
«Я – горожанин», «Молодая пресса» и «День пригородов»: как в Якутске пройдет Год добрососедства
В IT-центр в Намцах люди начали обращаться еще до открытия
В Якутске пройдет благотворительный турнир по кроссфиту «Сила Добра»
Вышел в свет заключительный том «Большого толкового словаря якутского языка»
«Правительство LIVE» с Еленой Борисовой
В Якутске пройдет выставка кузнечного искусства «Дархан Уус»
Зимой до Ленских столбов можно будет добраться на общественном транспорте
Лучшие билеты на Кубок мира по вольной борьбе в Якутске раскупили за полтора часа
Хватит на всех: к 8 марта в Якутске откроются 178 точек продажи цветов
На федеральной трассе «Лена» борются с последствиями снегопада
Айсен Николаев - в числе самых активных губернаторов-пользователей соцсетей
Дальневосточный характер: идет прием работ на соискание литературной премии им. В.К. Арсеньева
Якутск получил эстафету Всероссийского театрального марафона
В Якутске наградили тех, кто создавал новогоднее настроение горожан
В Якутии вдвое выросло число ДТП с участием нелегальных перевозчиков
Частью Кубка мира по вольной борьбе в Якутске станут сто волонтеров
Все новые автобусы Якутска будут работать на газовом топливе
Стали известны имена обладателей премии главы Якутии за сохранение, изучение и развитие родных языков
Задай вопрос министру инноваций Якутии в прямом эфире
Билеты на Кубок мира по вольной борьбе в Якутске поступят в продажу после 15 февраля
В Якутии трое молодчиков вынесли всю технику из кабинета информатики сельской школы
12 якутских студентов претендуют на стипендию Владимира Потанина