В Якутске открыли памятник воинам-афганцам

СЕГОДНЯ 08:35 2019-02-16T08:35:07+03:00

В боевых действиях в Афганистане принимали участие 874 якутянина

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15 февраля в Якутске открыли памятник, посвященный подвигу участников боевых действий в Афганистане. Боевые действия в республике продолжались на протяжении 10 лет.

В афганской войне принимали участие 874 якутянина. Из них 24 человека получили ранения, 14 стали инвалидами, 10 воинов-интернационалистов погибли.

15 февраля – официальный день памяти солдат, погибших в Афганистане, Чечне и других «горячих точках».

ИСТОЧНИК KP.RU