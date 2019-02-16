В Якутске открыли памятник воинам-афганцам
В боевых действиях в Афганистане принимали участие 874 якутянина
-Фото: ЯСИА
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15 февраля в Якутске открыли памятник, посвященный подвигу участников боевых действий в Афганистане. Боевые действия в республике продолжались на протяжении 10 лет.
В афганской войне принимали участие 874 якутянина. Из них 24 человека получили ранения, 14 стали инвалидами, 10 воинов-интернационалистов погибли.
15 февраля – официальный день памяти солдат, погибших в Афганистане, Чечне и других «горячих точках».
ИСТОЧНИК KP.RU