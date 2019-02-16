В 2019 году в Якутии заработают 19 первичных онкокабинетов
В 2019 году в Якутии заработают 19 первичных амбулаторных онкологических кабинетов. Это поможет снизить уровень смертности от рака в республике.
По данным главы минздрава Якутии Елены Борисовой, уровень смертности от онкологии в республике в два раза ниже, чем по Дальнему Востоку и России.
В течение последних трёх лет улучшились показатели ранней выявляемости заболевания: за два года они выросли с 16 до 42%. За год в республике регистрируют около двух тысяч больных раком.
Чтобы улучшить показатели выявления заболевания на ранней стадии, министерство полностью переформатирует стандарты работы онкослужбы. В открытых по всей республике первичных онкокабинетах будут диагностировать заболевание, наблюдать за пациентами и проводить химиотерапию.
ИСТОЧНИК KP.RU