«Я – горожанин», «Молодая пресса» и «День пригородов»: как в Якутске пройдет Год добрососедства
2019 год, объявленный в Якутске Годом добрососедства, должен придать новый импульс улучшениям во всех сферах жизни горожан. Под эгидой добрососедства в столице республики будут реализованы сразу несколько проектов.
Так, по предложению Якутской городской Думы будет организован специальный День пригородов. Возрождаются городской фестиваль СМИ «Молодая пресса» и конкурс «Якутянин года».
Летом в Якутске пройдет масштабная спартакиада среди детских дворовых команд. Планируется расширить перечень спортивных дисциплин и вовлечь в соревнования, как можно больше ребят и их родителей.
В рамках реализации проекта «Умный город» разрабатывается приложение «Я – горожанин», которое облегчит связь жителей с представителями окружной администрации. Кроме того, жители Якутска выберут лучшую управляющую компанию в сфере благоустройства территорий и жилищно-коммунального хозяйства.
ИСТОЧНИК KP.RU