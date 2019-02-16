2019-02-16T07:51:51+03:00
Общество

«Я – горожанин», «Молодая пресса» и «День пригородов»: как в Якутске пройдет Год добрососедства

Под эгидой добрососедства в столице республики будут реализованы сразу несколько проектов
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

2019 год, объявленный в Якутске Годом добрососедства, должен придать новый импульс улучшениям во всех сферах жизни горожан. Под эгидой добрососедства в столице республики будут реализованы сразу несколько проектов.

Так, по предложению Якутской городской Думы будет организован специальный День пригородов. Возрождаются городской фестиваль СМИ «Молодая пресса» и конкурс «Якутянин года».

Летом в Якутске пройдет масштабная спартакиада среди детских дворовых команд. Планируется расширить перечень спортивных дисциплин и вовлечь в соревнования, как можно больше ребят и их родителей.

В рамках реализации проекта «Умный город» разрабатывается приложение «Я – горожанин», которое облегчит связь жителей с представителями окружной администрации. Кроме того, жители Якутска выберут лучшую управляющую компанию в сфере благоустройства территорий и жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске открыли памятник воинам-афганцам
В 2019 году в Якутии заработают 19 первичных онкокабинетов
В IT-центр в Намцах люди начали обращаться еще до открытия
В Якутске пройдет благотворительный турнир по кроссфиту «Сила Добра»
Вышел в свет заключительный том «Большого толкового словаря якутского языка»
«Правительство LIVE» с Еленой Борисовой
В Якутске пройдет выставка кузнечного искусства «Дархан Уус»
Зимой до Ленских столбов можно будет добраться на общественном транспорте
Лучшие билеты на Кубок мира по вольной борьбе в Якутске раскупили за полтора часа
Хватит на всех: к 8 марта в Якутске откроются 178 точек продажи цветов
На федеральной трассе «Лена» борются с последствиями снегопада
Айсен Николаев - в числе самых активных губернаторов-пользователей соцсетей
Дальневосточный характер: идет прием работ на соискание литературной премии им. В.К. Арсеньева
Якутск получил эстафету Всероссийского театрального марафона
В Якутске наградили тех, кто создавал новогоднее настроение горожан
В Якутии вдвое выросло число ДТП с участием нелегальных перевозчиков
Частью Кубка мира по вольной борьбе в Якутске станут сто волонтеров
Все новые автобусы Якутска будут работать на газовом топливе
Стали известны имена обладателей премии главы Якутии за сохранение, изучение и развитие родных языков
Задай вопрос министру инноваций Якутии в прямом эфире
Билеты на Кубок мира по вольной борьбе в Якутске поступят в продажу после 15 февраля
В Якутии трое молодчиков вынесли всю технику из кабинета информатики сельской школы
12 якутских студентов претендуют на стипендию Владимира Потанина