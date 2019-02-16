«Я – горожанин», «Молодая пресса» и «День пригородов»: как в Якутске пройдет Год добрососедства

СЕГОДНЯ 07:51 2019-02-16T07:51:51+03:00

Под эгидой добрососедства в столице республики будут реализованы сразу несколько проектов

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2019 год, объявленный в Якутске Годом добрососедства, должен придать новый импульс улучшениям во всех сферах жизни горожан. Под эгидой добрососедства в столице республики будут реализованы сразу несколько проектов.

Так, по предложению Якутской городской Думы будет организован специальный День пригородов. Возрождаются городской фестиваль СМИ «Молодая пресса» и конкурс «Якутянин года».

Летом в Якутске пройдет масштабная спартакиада среди детских дворовых команд. Планируется расширить перечень спортивных дисциплин и вовлечь в соревнования, как можно больше ребят и их родителей.

В рамках реализации проекта «Умный город» разрабатывается приложение «Я – горожанин», которое облегчит связь жителей с представителями окружной администрации. Кроме того, жители Якутска выберут лучшую управляющую компанию в сфере благоустройства территорий и жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU