2019-02-15T11:44:26+03:00
Общество

В IT-центр в Намцах люди начали обращаться еще до открытия

В районе ощущается острая нехватка специалистов в сфере компьютерных технологий
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Планируется, что до конца года на базе новоиспеченного центра пройдут обучение 9 человек.Планируется, что до конца года на базе новоиспеченного центра пройдут обучение 9 человек.Фото: ЯСИА
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Третий по счету районный IT-центр открылся в Намцах. На его базе будут организованы IT-школа для детей и курсы по переквалификации специалистов.

Основными партнерами IT-центра в Намцах стали резиденты Технопарка “Якутия” –компании “Якстар”, “Аватек” и “Статус”, которые предоставили оборудование. В дальнейшем они возьмут на себя переобучение будущих сотрудников центра.

По словам директора центра Саргыланы Петровой, в районе ощущается острая нехватка специалистов в сфере компьютерных технологий. С просьбами сделать сайт для предприятия или разработать дизайн к намским айтишникам начали обращаться еще до открытия. Местным предпринимателям удобнее продвигать продукт в электронном пространстве.

Пока айтишники занимают два кабинета в районном бизнес-инкубаторе, но уже осенью планируется переезд в новое помещение в центре села.

Планируется, что до конца года на базе новоиспеченного центра пройдут обучение 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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