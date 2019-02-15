В Якутске пройдет благотворительный турнир по кроссфиту «Сила Добра»
17 февраля в Якутске пройдет открытый благотворительный турнир по кроссфиту
для всех желающих. Мероприятие состоится в спортивном клубе «SPORTБАZA».
Участвовать в турнире может команда из трех человек (два парня и девушка). Уровень спортивной подготовки значения не имеет.
Все вырученные средства пойдут на лечение трехлетней Софии Вербинской из Нерюнгри. Малышка страдает так называемым «синдромом бабочки» - редким генетическим заболеванием, при котором даже самое нежное прикосновение к коже вызывает образование ран и язв.
В рамках турнира пройдут мастер-классы для воспитанников детского дома «Берегиня» и ассоциации «Подросток» по кроссфиту, сайклу и самбо. Также с ребятами встретится участник боев без правил Герман Березкин.
Мероприятие пройдет в клубе «SPORTБАZA» (Лермонтова, 36) 17 февраля в 11:00.
ИСТОЧНИК KP.RU