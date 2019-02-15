Вышел в свет заключительный том «Большого толкового словаря якутского языка»

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-15T10:43:35+03:00

В 15-томное издание включены 80 тысяч слов

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Завершена работа по составлению 15-томного «Большого толкового словаря якутского языка». Заключительный том вышел в свет в новосибирском издательстве «Наука».

«Большой толковый словарь якутского языка» состоит из 9,5 тысяч страниц и 80 тысяч якутских слов. Составление современного и полного словаря якутского языка имеет огромное значение для сохранения и развития языка народа саха.

Генеральная ассамблея ООН объявил 2019 год Международным годом языков коренных народов, сохранение и развитие которых требует особого внимания со стороны государства.

ИСТОЧНИК KP.RU