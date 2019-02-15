«Правительство LIVE» с Еленой Борисовой
Узнайте, как проходит рабочий день главы Минздрава Якутии
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Гостем нового выпуска проекта «Правительство LIVE» станет глава Минздрава Якутии. Елена Борисова ответит на вопросы в инстаграм-аккаунте @live_yakutia и на телеканале «Якутия 24».
Рабочий день министра здравоохранения республики расписан по минутам. Чтобы быть в курсе всех дел, она лично выезжает в больницы, встречается с пациентами, врачами и медсёстрами, читает лекции для будущих медиков.
Узнайте, из чего состоит рабочий день министра с самой важной и гуманной профессией в мире.
15 февраля в 19:30 Елена Борисова ответит на вопросы в инстаграм-аккаунте @live_yakutia и на телеканале «Якутия 24».
ИСТОЧНИК KP.RU