«Правительство LIVE» с Еленой Борисовой

СЕГОДНЯ 10:32 2019-02-15T10:32:58+03:00

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Гостем нового выпуска проекта «Правительство LIVE» станет глава Минздрава Якутии. Елена Борисова ответит на вопросы в инстаграм-аккаунте @live_yakutia и на телеканале «Якутия 24».

Рабочий день министра здравоохранения республики расписан по минутам. Чтобы быть в курсе всех дел, она лично выезжает в больницы, встречается с пациентами, врачами и медсёстрами, читает лекции для будущих медиков.

Узнайте, из чего состоит рабочий день министра с самой важной и гуманной профессией в мире.

15 февраля в 19:30 Елена Борисова ответит на вопросы в инстаграм-аккаунте @live_yakutia и на телеканале «Якутия 24».

ИСТОЧНИК KP.RU