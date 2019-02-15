СЕГОДНЯ 09:40 2019-02-15T09:40:03+03:00

Выставка откроется в торговых рядах "Кружало" и продлится два дня. Фото: ЯСИА

В этом году мероприятие проводится в десятый раз

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16-17 февраля в Якутске пройдет выставка кузнечного искусства «Дархан Уус». В этом году мероприятие проводится в десятый раз, и организаторы подготовили для горожан и гостей насыщенную программу.

В день открытия юбилейной выставки в торговых рядах «Кружало» будет представлена большая коллекция якутских клинков «Саха биилээ э» Бориса Неустроева-Мандар Уус. Гостям мероприятия продемонстрируют возможности якутского батыйа, батас, бадаайы и копий.

На второй день планируется проведение мастер-класса по применению и заточке якутского ножа. Также на выставке будет экспонироваться древний якутский лук.

По традиции из представленных клинков выберут лучший художественный, охотничий и кухонный нож. Победителей во всех трех номинациях получат статуэтки Дархан Уус.

Торжественное открытие выставки состоится 16 февраля в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU