В Якутске пройдет выставка кузнечного искусства «Дархан Уус»
16-17 февраля в Якутске пройдет выставка кузнечного искусства «Дархан Уус». В этом году мероприятие проводится в десятый раз, и организаторы подготовили для горожан и гостей насыщенную программу.
В день открытия юбилейной выставки в торговых рядах «Кружало» будет представлена большая коллекция якутских клинков «Саха биилээ э» Бориса Неустроева-Мандар Уус. Гостям мероприятия продемонстрируют возможности якутского батыйа, батас, бадаайы и копий.
На второй день планируется проведение мастер-класса по применению и заточке якутского ножа. Также на выставке будет экспонироваться древний якутский лук.
По традиции из представленных клинков выберут лучший художественный, охотничий и кухонный нож. Победителей во всех трех номинациях получат статуэтки Дархан Уус.
Торжественное открытие выставки состоится 16 февраля в 11:00.
ИСТОЧНИК KP.RU