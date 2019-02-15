Зимой до Ленских столбов можно будет добраться на общественном транспорте

СЕГОДНЯ 09:13 2019-02-15T09:13:56+03:00

Автобусы будут курсировать по выходным с городского автовокзала

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Теперь до одной из главных достопримечательностей Якутии можно будет добраться на общественном транспорте. Зимой автобусы на Ленские столбы будут ездить по субботам и воскресеньям.

Для желающих увидеть величественные скалы зимой разработана специальная однодневная программа. В состав тура входит посещение скал Еланки, наскальных писаниц Еланковская, Эмэгэттээх и Тит Ары, восхождение на Ленские Столбы по двухкилометровой тропе, завтрак и обед.

Поездка начнется в 9 утра и рассчитана на целый день, до 21.00, сообщается на сайте автовокзала.

Тур будет осуществляться каждые субботу и воскресенье. Билеты можно приобрести в кассе Автовокзала или онлайн на сайте avtovokzal-yakutsk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU