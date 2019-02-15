Зимой до Ленских столбов можно будет добраться на общественном транспорте
Теперь до одной из главных достопримечательностей Якутии можно будет добраться на общественном транспорте. Зимой автобусы на Ленские столбы будут ездить по субботам и воскресеньям.
Для желающих увидеть величественные скалы зимой разработана специальная однодневная программа. В состав тура входит посещение скал Еланки, наскальных писаниц Еланковская, Эмэгэттээх и Тит Ары, восхождение на Ленские Столбы по двухкилометровой тропе, завтрак и обед.
Поездка начнется в 9 утра и рассчитана на целый день, до 21.00, сообщается на сайте автовокзала.
Тур будет осуществляться каждые субботу и воскресенье. Билеты можно приобрести в кассе Автовокзала или онлайн на сайте avtovokzal-yakutsk.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU