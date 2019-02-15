2019-02-15T07:05:38+03:00
Спорт

Лучшие билеты на Кубок мира по вольной борьбе в Якутске раскупили за полтора часа

Места остались только по краям трибун
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Якутские поклонники вольной борьбы раскупили все билеты на центральные трибуны.Якутские поклонники вольной борьбы раскупили все билеты на центральные трибуны.
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За первые полтора часа продаж якутские поклонники вольной борьбы раскупили все билеты на центральные трибуны на оба соревновательных дня Кубка мира. Продажа билетов стартовала сегодня в 10:00.

Как сообщили "Спорту Якутии" организаторы, к 12:00 осталось около тысячи билетов по 500 рублей в крайние секторы. Но и их количество тает на глазах.

Билеты на соревнования можно приобрести в кассах ЦСП «Триумф», Саха театра, Театра оперы и балета, Филармонии (первый этаж ТРК «Туймаада») и ДК Кулаковского.

Кубок мира по вольной борьбе пройдет в спорткомплексе «Триумф» с 16 по 17 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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