Хватит на всех: к 8 марта в Якутске откроются 178 точек продажи цветов

СЕГОДНЯ 06:39 2019-02-15T06:39:06+03:00

Как и в предыдущие годы, продажа цветов будет организована в автобусах

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В Якутске откроются 178 временных торговых точек по продаже цветов к 8 марта. Соответствующая информация размещена на сайте окружной администрации.

Как и в предыдущие годы, продажа цветов будет организована в автобусах. Предпринимателям, планирующим открыть праздничную торговлю, нужно получить разрешение. Прием заявок начнется 18 февраля.

Наибольшее число торговых точек откроются на проспекте Ленина, улицах Лермонтова, Пояркова и Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU