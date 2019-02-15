Хватит на всех: к 8 марта в Якутске откроются 178 точек продажи цветов
Как и в предыдущие годы, продажа цветов будет организована в автобусах
-Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
В Якутске откроются 178 временных торговых точек по продаже цветов к 8 марта. Соответствующая информация размещена на сайте окружной администрации.
Как и в предыдущие годы, продажа цветов будет организована в автобусах. Предпринимателям, планирующим открыть праздничную торговлю, нужно получить разрешение. Прием заявок начнется 18 февраля.
Наибольшее число торговых точек откроются на проспекте Ленина, улицах Лермонтова, Пояркова и Дзержинского.
ИСТОЧНИК KP.RU