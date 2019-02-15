СЕГОДНЯ 05:18 2019-02-15T05:18:34+03:00

Дорожники рекомендуют водителям быть особо внимательными на дороге. Фото: ЯСИА

Для очистки проезжей части от снега задействовано 37 единиц дорожной техники

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На федеральной трассе «Лена» борются с последствиями снегопада. Для борьбы с гололедом и очистки проезжей части от снега задействовано 37 единиц дорожной техники.

Как сообщает пресс-служба упрдор «Лена», с 14 по 17 февраля на территории Нерюнгринского и Алданского районов ожидаются порывы ветра до 10-16 м/с и снегопад.

Дорожники рекомендуют водителям быть особо внимательными на дороге.

Автомобильная дорога «Лена» (Невер - Якутск) протяженностью 1157 километров проходит по территории двух районов Амурской области и четырех районов Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU