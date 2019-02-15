2019-02-15T05:18:34+03:00
Авто

На федеральной трассе «Лена» борются с последствиями снегопада

Для очистки проезжей части от снега задействовано 37 единиц дорожной техники
Поделиться:
Дорожники рекомендуют водителям быть особо внимательными на дороге.Дорожники рекомендуют водителям быть особо внимательными на дороге.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

На федеральной трассе «Лена» борются с последствиями снегопада. Для борьбы с гололедом и очистки проезжей части от снега задействовано 37 единиц дорожной техники.

Как сообщает пресс-служба упрдор «Лена», с 14 по 17 февраля на территории Нерюнгринского и Алданского районов ожидаются порывы ветра до 10-16 м/с и снегопад.

Дорожники рекомендуют водителям быть особо внимательными на дороге.

Автомобильная дорога «Лена» (Невер - Якутск) протяженностью 1157 километров проходит по территории двух районов Амурской области и четырех районов Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В IT-центр в Намцах люди начали обращаться еще до открытия
В Якутске пройдет благотворительный турнир по кроссфиту «Сила Добра»
Вышел в свет заключительный том «Большого толкового словаря якутского языка»
«Правительство LIVE» с Еленой Борисовой
В Якутске пройдет выставка кузнечного искусства «Дархан Уус»
Зимой до Ленских столбов можно будет добраться на общественном транспорте
Лучшие билеты на Кубок мира по вольной борьбе в Якутске раскупили за полтора часа
Хватит на всех: к 8 марта в Якутске откроются 178 точек продажи цветов
Айсен Николаев - в числе самых активных губернаторов-пользователей соцсетей
Дальневосточный характер: идет прием работ на соискание литературной премии им. В.К. Арсеньева
Якутск получил эстафету Всероссийского театрального марафона
В Якутске наградили тех, кто создавал новогоднее настроение горожан
В Якутии вдвое выросло число ДТП с участием нелегальных перевозчиков
Частью Кубка мира по вольной борьбе в Якутске станут сто волонтеров
Все новые автобусы Якутска будут работать на газовом топливе
Стали известны имена обладателей премии главы Якутии за сохранение, изучение и развитие родных языков
Задай вопрос министру инноваций Якутии в прямом эфире
Билеты на Кубок мира по вольной борьбе в Якутске поступят в продажу после 15 февраля
В Якутии трое молодчиков вынесли всю технику из кабинета информатики сельской школы
12 якутских студентов претендуют на стипендию Владимира Потанина