На федеральной трассе «Лена» борются с последствиями снегопада
Для очистки проезжей части от снега задействовано 37 единиц дорожной техники
Дорожники рекомендуют водителям быть особо внимательными на дороге.Фото: ЯСИА
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На федеральной трассе «Лена» борются с последствиями снегопада. Для борьбы с гололедом и очистки проезжей части от снега задействовано 37 единиц дорожной техники.
Как сообщает пресс-служба упрдор «Лена», с 14 по 17 февраля на территории Нерюнгринского и Алданского районов ожидаются порывы ветра до 10-16 м/с и снегопад.
Дорожники рекомендуют водителям быть особо внимательными на дороге.
Автомобильная дорога «Лена» (Невер - Якутск) протяженностью 1157 километров проходит по территории двух районов Амурской области и четырех районов Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU