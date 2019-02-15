2019-02-15T04:23:12+03:00
Общество

Айсен Николаев - в числе самых активных губернаторов-пользователей соцсетей

Самой популярной площадкой для общения между народом и властью стал Instagram
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Глава Якутии Айсен Николаев занимает 13 строчку рейтинга.Глава Якутии Айсен Николаев занимает 13 строчку рейтинга.
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Глава Якутии Айсен Николаев вошел во вторую десятку самых активных губернаторов-пользователей соцсетей. Аккаунты руководителей регионов в соцсетях проанализировали эксперты центра социальных инноваций «Чёрный куб».

По данным исследования, 69 из 85 руководителей имеют хотя бы одну страничку в соцсетях. Самой популярной площадкой для общения между народом и властью стал Instagram. Второе место поделили Facebook, «ВКонтакте» и Тwitter, на третьем – соцсеть «Одноклассники».

Наиболее популярным руководителем региона в соцсетях стал мэр Москвы Сергей Собянин. В первую десятку также вошли Рамзан Кадыров (Чечня), Рустам Минниханов (Татарстан), Хабиров Радий (Башкортостан), Сергей Аксёнов (Крым), Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Александр Бречалов (Удмуртия), Шолбан Кара-оол (Тыва), губернаторы Краснодарского края Вениамин Кондратьев и Московской области Андрей Воробьёв.

Глава Якутии Айсен Николаев занимает 13 строчку рейтинга - у него 90 тысяч подписчиков.

У 16 губернаторов аккаунтов в соцсетях нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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