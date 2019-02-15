2019-02-15T04:00:26+03:00
Звезды

Дальневосточный характер: идет прием работ на соискание литературной премии им. В.К. Арсеньева

В этом году она будет присуждаться за лучшие произведения на тему Дальнего Востока
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--Фото: ЯСИА
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Начался прием работ на соискание общероссийской литературной премии им. В.К. Арсеньева. Впервые она будет присуждаться за лучшие произведения отечественных авторов на тему Дальнего Востока.

На соискание премии могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары на русском языке.

Дальний Восток особо ценен людьми – носителями особого «дальневосточного характера»: в нем активность и предприимчивость сочетаются с патриотизмом и романтичным взглядом на мир.

Жюри конкурса выберет лучшие работы в трех номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». В шорт-лист войдут не более пяти произведений.

Основная задача премии – дать современным авторам возможность рассказать о Дальнем Востоке жителям России и мира, чтобы привлечь культурный интерес к макрорегиону, как территории приоритетного развития XXI века.

Прием работ на соискание премии продлится до 30 июня 2019 года. Список лауреатов будет объявлен в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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