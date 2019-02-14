Якутск получил эстафету Всероссийского театрального марафона
Якутск получил эстафету Всероссийского театрального марафона. 14 февраля в Якутск приехали артисты государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон».
Они выступят на сцене Русского драматического театра 14, 15 и 16 февраля. 17 февраля их увидят зрители села Майя, а 18 февраля — Покровска. Для ансамбля это первые гастроли в Якутии.
В свою очередь, старейший театр Якутии — Русский драмтеатр — большим составом в 50 человек отправится на гастроли в Читу. На сцене Забайкальского краевого драмтетра артисты ГАРДТ дадут спектакли «Капитанская дочка», «Два берега одной победы», «Голодранцы и аристократы» и сказку «Бременские музыканты», сообщает ЯСИА.
В карту Всероссийского театрального марафона вошли 85 регионов страны. Министерства культуры регионов сами решали, какой театр будет принимать гостей, а какой отправится на гастроли.
ИСТОЧНИК KP.RU