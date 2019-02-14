СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-14T11:29:29+03:00

Для ансамбля это первые гастроли в Якутии. Фото: ergyron.ru.

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Якутск получил эстафету Всероссийского театрального марафона. 14 февраля в Якутск приехали артисты государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон».

Они выступят на сцене Русского драматического театра 14, 15 и 16 февраля. 17 февраля их увидят зрители села Майя, а 18 февраля — Покровска. Для ансамбля это первые гастроли в Якутии.

В свою очередь, старейший театр Якутии — Русский драмтеатр — большим составом в 50 человек отправится на гастроли в Читу. На сцене Забайкальского краевого драмтетра артисты ГАРДТ дадут спектакли «Капитанская дочка», «Два берега одной победы», «Голодранцы и аристократы» и сказку «Бременские музыканты», сообщает ЯСИА.

В карту Всероссийского театрального марафона вошли 85 регионов страны. Министерства культуры регионов сами решали, какой театр будет принимать гостей, а какой отправится на гастроли.

ИСТОЧНИК KP.RU