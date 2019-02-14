В Якутске наградили тех, кто создавал новогоднее настроение горожан

СЕГОДНЯ 11:15 2019-02-14T11:15:13+03:00

Диплом и денежную премию за «Лучшую светодиодную композицию» получила компания «Алмаз». Фото: news.ykt.ru.

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В столице республики наградили победителей и призеров традиционного конкурса «Новогодний Якутск». С каждым годом участников становится все больше.

Жюри оценивало оригинальность идеи, художественность и новогоднюю атрибутику работ. Как отметили организаторы, активное участие в конкурсе приняли жильцы многоквартирных домов и пригородов столицы.

В номинации «Лучшее праздничное световое и иллюминационное оформление фасада здания и прилегающей территории» победило ТСЖ «Солнечный берег», управляющие компании «Солидарность +» и «Альтаир».

Диплом и денежную премию за «Лучшую светодиодную композицию» получила компания «Алмаз». «Лучшим праздничным оформлением фасада здания и прилегающей территории» признан светодиодный елочный шар предпринимателя Александра Петрова.

Благодарственными письмами были отмечены Якутский гормолзавод и Азиатско-Тихоокеанский банк.

ИСТОЧНИК KP.RU