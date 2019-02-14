В Якутии вдвое выросло число ДТП с участием нелегальных перевозчиков

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-14T10:20:34+03:00

По статистике, аварии с наиболее тяжкими последствиями происходят вне населенных пунктов.

В них погибли 8 человек, еще 67 получили травмы

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В 2018 году на дорогах республики было зарегистрировано 28 аварий с участием нелегальных перевозчиков. В них погибли 8 человек, еще 67 получили травмы. По сравнению с предыдущим годом количество ДТП с участием нелегальных перевозчиков выросло на 115%.

По статистике, аварии с наиболее тяжкими последствиями происходят вне населенных пунктов. В 2017 году их жертвами стали 11 человек, в 2018-м погибли пятеро.

С начала текущего года к ответственности привлечены около 50 нелегальных таксистов, а на дорогах республики произошли 4 аварии, связанные с нарушением правил перевозки пассажиров. Травмы различной степени тяжести получили 8 человек.

За 2018 год выявлено 36 фактов оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено 8 уголовных дел.

ГИБДД республики напоминает, что у водителя можно потребовать разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

ИСТОЧНИК KP.RU