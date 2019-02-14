Частью Кубка мира по вольной борьбе в Якутске станут сто волонтеров

СЕГОДНЯ 08:51 2019-02-14T08:51:55+03:00

Они будут сопровождать участников и гостей соревнований, работать в пресс-центре

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К обслуживанию Кубка мира по вольной борьбе, который продет в Якутске с 15 по 17 марта, будут привлечены сто волонтеров. 70 человек отберет Центр по работе с волонтерами, еще 30 будут набраны из числа студентов института фузкультуры СВФУ.

На сегодняшний день регистрацию на сайте добровольцыроссии.рф уже прошли более 115 человек, и их число продолжает расти. Прием заявок завершится 17 февраля.

Всех подавших заявки ждет собеседование. Волонтер должен быть старше 18 лет. Основным критерием будет знание иностранных языков, а также коммуникабельность, креативность, универсальность, ответственность и профессиональное отношение к делу. Приветствуется опыт волонтерства.

На Кубке мира добровольцы будут распределены по нескольким направлениям: работа в пресс-центре, на спортивных площадках, сопровождение зарубежных делегаций и другие. Всем волонтерам международного турнира будет выдана специальная экипировка: спортивный костюм, футболка и фирменный рюкзак.

ИСТОЧНИК KP.RU