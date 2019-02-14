Стали известны имена обладателей премии главы Якутии за сохранение, изучение и развитие родных языков

СЕГОДНЯ 05:56 2019-02-14T05:56:53+03:00

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В Якутии, где проживают представители 129 национальностей, отметили День родного языка и письменности.

Премию главы республики за работу по пропаганде родного языка получил профессор СВФУ Степан Колодезников. Также отмечены многолетняя плодотворная работа научного сотрудника Сибирского отделения Российской академии наук Раисы Кузьминой и учителя Золотинской школы-интерната Анны Максимовой.

За вклад в сохранение и развитие юкагирского языка и культуры коренных малочисленных народов Севера премией главы республики награждена народный мастер Дарья Курилова.

Специальной премией “За огромный вклад в развитие якутской литературы” отмечена председатель Союза писателей Якутии Наталья Харлампьева. Обладателем именной премии “Сподвижник родного языка и письменности” стал первый зампредседателя Ил Тумэн Александр Жирков.

На сегодняшний день в республике два государственных языка: русский и якутский, а также пять официальных языков: эвенкийский, эвенский, чукотский, долганский и юкагирский.

ИСТОЧНИК KP.RU