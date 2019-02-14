Задай вопрос министру инноваций Якутии в прямом эфире

СЕГОДНЯ 05:02 2019-02-14T05:02:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 16 февраля, министр инноваций республики Анатолий Семенов примет участие в передаче «Прямой разговор». Программа выйдет в эфир на телеканале ГТРК «Саха» (Россия-1) в 8.40.

Телезрители смогут задать вопросы министру в прямом эфире, позвонив в студию по номеру: 8 (4112) 32-02-02, пока будет идти передача.

Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.

ИСТОЧНИК KP.RU