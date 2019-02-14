Задай вопрос министру инноваций Якутии в прямом эфире
Анатолий Семенов примет участие в передаче «Прямой разговор»
-Фото: ЯСИА
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В субботу, 16 февраля, министр инноваций республики Анатолий Семенов примет участие в передаче «Прямой разговор». Программа выйдет в эфир на телеканале ГТРК «Саха» (Россия-1) в 8.40.
Телезрители смогут задать вопросы министру в прямом эфире, позвонив в студию по номеру: 8 (4112) 32-02-02, пока будет идти передача.
Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.
ИСТОЧНИК KP.RU