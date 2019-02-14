Билеты на Кубок мира по вольной борьбе в Якутске поступят в продажу после 15 февраля

СЕГОДНЯ 03:50 2019-02-14T03:50:18+03:00

Кубок мира по вольной борьбе-2019 вновь пройдёт в России после восьмилетнего перерыва Фото: ЯСИА

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Подготовка к проведению Кубка мира по вольной борьбе в Якутске вышла на финишную прямую. Билеты на соревнования поступят в продажу после 15 февраля.

В республике, где вольная борьба традиционно считается видом спорта №1, цены на билеты установили максимально низкие – 500 и 800 рублей в зависимости от места на трибунах.

Как уже сообщалось ранее, бесплатно соревнования смогут посмотреть дети из социально незащищённых семей, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, занимающиеся вольной борьбой, и ветераны спорта.

Кубок мира по вольной борьбе пройдет в Якутске 15-17 марта. В них примут участие лучшие борцы из восьми стран мира: Японии, Грузии, Кубы, Турции, Монголии, Ирана, США и России.

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ИСТОЧНИК KP.RU