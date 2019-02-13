В Якутии трое молодчиков вынесли всю технику из кабинета информатики сельской школы

13 Февр. 11:23 2019-02-13T11:27:17+03:00

Стоимость похищенного составила около двухсот тысяч рублей

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В Якутии трое молодчиков вынесли из кабинета информатики сельской школы 8 моноблоков. Преступление произошло в Чурапчинском районе республики.

Воришек задержали в течение суток. Как выяснилось, всю компьютерную технику из школьного кабинета информатики вынесли трое молодых людей в возрасте от 16 до 21 года.

Зачинщиком кражи стал самый старший из воришек. Хорошенько выпив для храбрости, молодчики разбили отверткой окно в кабинете информатики, похитили 8 моноблоков стоимостью около двухсот тысяч рублей и скрылись. Технику они спрятали на окраине села.

Похищенное изъято, подозреваемые дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В отношении 21-летнего подозреваемого решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела – за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU