2019-02-13T10:26:15+03:00
Общество

12 якутских студентов претендуют на стипендию Владимира Потанина

Победители конкурса будут получать 20 тысяч рублей в месяц до окончания учебы в магистратуре
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12 студентов магистратуры Северо-Восточного федерального университета претендуют на стипендию Владимира Потанина. Имена победителей станут известны до 25 февраля.

Очный тур конкурса проходил с 28 января по 9 февраля в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Тюмени, Томске и Владивостоке.

В этом году к участию в стипендиальном конкурсе было допущено 3 324 студента из 75 университетов страны.По результатам деловых игр, решения и презентации кейсов во второй тур прошли около двух тысяч человек, в том числе 12 магистрантов СВФУ. Ребята продемонстрировали креативность, эрудированность, умение договариваться, работать в команде, обрабатывать информацию и критически мыслить.

Победителями конкурса станут 500 человек. С февраля 2019 года и до окончания обучения в магистратуре они будут получать ежемесячную именную стипендию Владимира Потанина в размере 20 тысяч рублей.

Имена победителей конкурса объявят до 25 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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