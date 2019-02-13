13 Февр. 09:16 2019-02-13T09:16:32+03:00

В сфере внешних связей Якутия всегда была на передовых позициях в стране. Фото: ЯСИА

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13 февраля стартовал сбор заявок на вторую номинацию премии «Гордость Якутии-2019» - «Народный дипломат». Заявить о себе могут как сами потенциальные кандидаты, так и их представители, родственники, земляки, общественные объединения или муниципальные администрации.

В сфере внешних связей Якутия всегда была на передовых позициях в стране. Межкультурные и межличностные отношения людей дают большой рывок для развития внешних связей республики. Именно поэтому организаторы народной премии “Гордость Якутии” надеются на активное участие в номинации “Народный дипломат”

Прием заявок продлится пять дней и завершится 17 февраля. Заполнить заявку можно на сайте Ysia.ru или отправить бланк анкеты на электронную почту gordost-yakutii@mail.ru. К заявке нужно прикрепить фото кандидата в формате JPG.

Организатор премии – холдинг «Сахамедиа». Проект реализуется в рамках Года консолидации в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU