2019-02-13T07:29:59+03:00
Происшествия

Деревяшка вместо наушников: житель Якутии стал жертвой мошенников

Вместо долгожданного гаджета он получил посылку с куском дерева
Поделиться:
--Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Житель Якутии стал жертвой мошенничества. Заказал беспроводные наушники на одном из интернет-сайтов у частного продавца, он был неприятно удивлен при получении посылки.

За вожделенный гаджет он выложил 12 тысяч рублей, и больше тысячи рублей заплатил за доставку. Через несколько недель он получил на почте посылку, причем почтовый пакет был цел.

Распаковав его дома, он обнаружил внутри вместо заказанных наушников кусок дерева.

МВД Якутии напоминает: при оформлении заказов через интернет пользуйтесь проверенными сайтами, а при получении заказов вскрывайте посылку в почтовом отделении в присутствии оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны имена обладателей премии главы Якутии за сохранение, изучение и развитие родных языков
Задай вопрос министру инноваций Якутии в прямом эфире
Билеты на Кубок мира по вольной борьбе в Якутске поступят в продажу после 15 февраля
В Якутии трое молодчиков вынесли всю технику из кабинета информатики сельской школы
12 якутских студентов претендуют на стипендию Владимира Потанина
Стартовал сбор заявок на вторую номинацию премии «Гордость Якутии-2019» - «Народный дипломат»
В Сунтарском районе Якутии огонь уничтожил частный дом, один человек погиб
Твой город, твое решение: общественные пространства Якутска благоустроят по предложениям горожан
Глава Якутии занял вторую строчку рейтинга губернаторов Дальнего Востока
«Сделано в Якутии»: на Крестьянском рынке открылись фермерские торговые ряды
В Якутии отремонтируют более тысячи км дорог
В Якутии около 500 молодых семей получат выплаты на приобретение жилья
Первую медаль в копилку сборной Якутии на играх «Дети Азии» принес биатлонист
Самая дорогая ипотека на Дальнем Востоке – в Якутии
В Якутии резко возросло количество споров об охране интеллектуальной собственности
Следы на снегу: в Якутии раскрыли кражу 34 кг мяса
Участники Кубка мира в Якутске узнали своих соперников по групповому этапу
В Якутске появится сквер имени Владимира Лонгинова
Хоккеисты из Якутии одержали первую победу на играх «Дети Азии»
В 2019 году в Якутии построят 10 школ и 27 детских садов
Кадровые назначения в мэрии Якутска
Зимние Ленские столбы готовы к приему гостей
В Якутии столкнулись большегруз и джип, один человек погиб
За год в Якутии выявили 4 финансовые пирамиды и 35 нелегальных кредиторов