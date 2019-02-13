Деревяшка вместо наушников: житель Якутии стал жертвой мошенников

13 Февр. 07:29 2019-02-13T07:29:59+03:00

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Житель Якутии стал жертвой мошенничества. Заказал беспроводные наушники на одном из интернет-сайтов у частного продавца, он был неприятно удивлен при получении посылки.

За вожделенный гаджет он выложил 12 тысяч рублей, и больше тысячи рублей заплатил за доставку. Через несколько недель он получил на почте посылку, причем почтовый пакет был цел.

Распаковав его дома, он обнаружил внутри вместо заказанных наушников кусок дерева.

МВД Якутии напоминает: при оформлении заказов через интернет пользуйтесь проверенными сайтами, а при получении заказов вскрывайте посылку в почтовом отделении в присутствии оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU