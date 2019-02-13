13 Февр. 07:21 2019-02-13T07:21:18+03:00

Пожар начался утром, но сообщили о нем слишком поздно

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В Сунтарском районе Якутии огонь уничтожил частный дом, один человек погиб. Трагедия произошла в селе Хадан.

Пожар начался утром, но сообщили о нем слишком поздно. К моменту прибытия огнеборцев весь дом уже был объят пламенем.

Огонь полностью уничтожил здание. На месте пожара обнаружено тело 60-летнего мужчины.

Предположительная причина возгорания, виновный и размер ущерба устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU