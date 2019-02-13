2019-02-13T04:57:43+03:00
Общество

Твой город, твое решение: общественные пространства Якутска благоустроят по предложениям горожан

Сбор заявок продлится до 18 февраля
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Благоустроить могут любой парк, сквер, набережную, площадь или аллею.Благоустроить могут любой парк, сквер, набережную, площадь или аллею.
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В Якутске стартовал сбор предложений горожан по благоустройству общественных пространств. Средства на финансирование проектов-победителей будут выделены из федерального бюджета.

В их число могут включить любой парк, сквер, набережную, площадь или аллею. Сбор заявок продлится до 18 февраля.

Из всех поступивших предложений Общественная комиссия отберет самые популярные. Они будут вынесены 27 февраля на рейтинговое голосование. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в 2019-2020 годах.

В 2018 году были отобраны 8 проектов, три из которых уже реализованы, два общественных пространства на стадии проектирования.

Заявку на благоустройство общественных пространств можно направить на электронный адрес: dgp.yakutsk@mail.ru, городской портал OneclickYakutsk в раздел «Городская среда» или оставить в комментариях на портале Ykt.ru.

С условиями подачи заявок можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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