Глава Якутии занял вторую строчку рейтинга губернаторов Дальнего Востока

13 Февр. 04:43 2019-02-13T04:43:51+03:00

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По итогам января Айсен Николаев занял второе место в медиарейтинге глав Дальнего Востока. Среди губернаторов всех 85 субъектов федерации глава Якутии – на 14 строчке.

Лидером медиарейтинга глав ДФО стал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, на третьем месте - врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

На первом заседании оргкомитета по проведению Кубка мира по вольной борьбе в Якутске Айсен Николаев объявил, что дети из социально-незащищенных семей и ученики спортшкол смогут бесплатно посетить соревнования. Также глава республики посетил с рабочим визитом Нерюнгринский район и был назван самым активным губернатором Дальнего Востока в соцсетях, отмечает «Медиалогия».

ИСТОЧНИК KP.RU