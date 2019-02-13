«Сделано в Якутии»: на Крестьянском рынке открылись фермерские торговые ряды

13 Февр. 04:31 2019-02-13T08:00:42+03:00

Здесь можно купить традиционные молочные и мясные продукты от фермеров. Фото: ЯСИА

10 сельхозпредприятий из восьми районов республики будут продвигать бренд «Сделано в Якутии»

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В Якутске на крестьянском рынке «Сайсары» открыли галерею местных производителей. Свою продукцию представили 10 сельхозпредприятий из восьми районов республики, которые будут продвигать бренд «Сделано в Якутии».

Свою линейку традиционных молочных и мясных продуктов представили производители Амгинского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Горного, Намского и Хангаласского районов, а также фермерские хозяйства Якутска: «Куриный дворик», «Быырпах» и «Урун-Ас».

Теперь горожане смогут попробовать и купить экологически чистую, свежую фермерскую продукцию без накруток. Галерея будет работать без выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU