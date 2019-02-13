«Сделано в Якутии»: на Крестьянском рынке открылись фермерские торговые ряды
В Якутске на крестьянском рынке «Сайсары» открыли галерею местных производителей. Свою продукцию представили 10 сельхозпредприятий из восьми районов республики, которые будут продвигать бренд «Сделано в Якутии».
Свою линейку традиционных молочных и мясных продуктов представили производители Амгинского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Горного, Намского и Хангаласского районов, а также фермерские хозяйства Якутска: «Куриный дворик», «Быырпах» и «Урун-Ас».
Теперь горожане смогут попробовать и купить экологически чистую, свежую фермерскую продукцию без накруток. Галерея будет работать без выходных.
ИСТОЧНИК KP.RU