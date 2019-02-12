В Якутии отремонтируют более тысячи км дорог

12 Февр. 12:06 2019-02-12T12:06:59+03:00

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Более тысячи км региональных дорог Якутии и 200 км дорог в столице республики отремонтируют до 2024 года. На эти цели будет выделено около 30 млрд рублей.

Будут реконструированы дороги по всей республике, в том числе в северных районах: «Умнас», «Амга», «Яна» и другие.

9 млрд рублей на реконструкцию улично-дорожной сети получит Якутск. В столице планируют привести в нормативное состояние 203 км дорог, в том числе отремонтировать 77 км улиц и построить 17,6 км новых трасс.

За ближайшие пять лет на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планируется направить более 4,77 трлн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU