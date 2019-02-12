В Якутии около 500 молодых семей получат выплаты на приобретение жилья
На эти цели в течение года будет выделено 250 млн рублей
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В 2019 году в Якутии 495 молодых семей получат социальные выплаты на приобретение жилья. Соответствующее соглашение подписали Минстрой России и Правительство республики.
На эти цели будет выделено 250 млн рублей. Из них 230 млн рублей - средства федерального бюджета, 20 млн - из бюджета республики. Это позволит 495 молодым семьям улучшить свои жилищные условия – им компенсируют 35% от стоимости жилья.
Как сообщает пресс-служба Минстроя республики, в 2018 году на приобретение жилья для молодых семей было выделено 185,9 млн рублей. Социальные выплаты получили 425 семей.
ИСТОЧНИК KP.RU