В Якутии около 500 молодых семей получат выплаты на приобретение жилья

12 Февр. 10:34 2019-02-12T10:34:58+03:00

На эти цели в течение года будет выделено 250 млн рублей

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В 2019 году в Якутии 495 молодых семей получат социальные выплаты на приобретение жилья. Соответствующее соглашение подписали Минстрой России и Правительство республики.

На эти цели будет выделено 250 млн рублей. Из них 230 млн рублей - средства федерального бюджета, 20 млн - из бюджета республики. Это позволит 495 молодым семьям улучшить свои жилищные условия – им компенсируют 35% от стоимости жилья.

Как сообщает пресс-служба Минстроя республики, в 2018 году на приобретение жилья для молодых семей было выделено 185,9 млн рублей. Социальные выплаты получили 425 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU