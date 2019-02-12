Первую медаль в копилку сборной Якутии на играх «Дети Азии» принес биатлонист
Шестнадцатилетний Николай Максимов завоевал «серебро» в гонке на 10 км
-Фото: ЯСИА
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Шестнадцатилетний биатлонист Николай Максимов завоевал «серебро» на играх «Дети Азии». Его медаль стала первой в копилке сборной Якутии.
В гонке на 10 км он уступил лидеру Виктору Молчанову из Сибирского федерального округа 24 секунды. Соревнования биатлонистов проходили 12 февраля в лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в Южно-Сахалинске.
Николай Максимова занимается биатлоном четвертый год. Тренирует спортсмена Альберт Сафаров.
ИСТОЧНИК KP.RU