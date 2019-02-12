Первую медаль в копилку сборной Якутии на играх «Дети Азии» принес биатлонист

12 Февр. 09:43 2019-02-12T09:43:10+03:00

Шестнадцатилетний Николай Максимов завоевал «серебро» в гонке на 10 км

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Шестнадцатилетний биатлонист Николай Максимов завоевал «серебро» на играх «Дети Азии». Его медаль стала первой в копилке сборной Якутии.

В гонке на 10 км он уступил лидеру Виктору Молчанову из Сибирского федерального округа 24 секунды. Соревнования биатлонистов проходили 12 февраля в лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в Южно-Сахалинске.

Николай Максимова занимается биатлоном четвертый год. Тренирует спортсмена Альберт Сафаров.

ИСТОЧНИК KP.RU