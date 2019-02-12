12 Февр. 07:33 2019-02-12T07:33:57+03:00

Но люди все равно активно влезают в кредиты

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Самая дорогая ипотека на Дальнем Востоке – в Якутии. Но жителей республики это не останавливает.

В Якутии объём выданных ипотечных кредитов составил 35,5 млрд рублей. Среди всех субъектов ДФО республика занимает второе место, несмотря на самую высокую ставку по ипотеке на Дальнем Востоке (9,65%).

По данным Дальневосточного главного управления Центробанка, жители макрорегиона за 2018 год оформили почти 64 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 149 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом их объём вырос вполовину.

ИСТОЧНИК KP.RU