2019-02-12T07:19:29+03:00
Общество

В Якутии резко возросло количество споров об охране интеллектуальной собственности

За прошедший год в Арбитражный суд республики поступило рекордное количество заявлений
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В 2018 году в Арбитражный суд республики поступило рекордное за последние 5 лет количество заявлений – 13 762. Это почти на три тысячи больше, чем за прошлый год. До суда дошло 10 988 дел.

На 42% (до 4 614) выросло количество заявлений о выдаче судебного приказа. Резко возросло количество споров, связанных с охраной интеллектуальной собственности.

Также наблюдается увеличение числа споров по ненадлежащему исполнению договоров энергоснабжения, подряда, поставки, возмездного оказания услуг, взыскания обязательных платежей и санкций по заявлениям Пенсионного фонда. Увеличилось число обращений по привлечению к административной ответственности юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

В порядке упрощенного производства рассмотрено 2 778 дел, что на 52% больше, чем в прошлом году. Утверждено 345 мировых соглашений - 3,1% от общего числа дел, сообщается на сайте суда. 79 граждан были признаны банкротами, а их имущество ушло с молотка.

Средняя нагрузка на одного судью составила 82,4 дел в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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