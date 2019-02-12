Следы на снегу: в Якутии раскрыли кражу 34 кг мяса

12 Февр. 05:12 2019-02-12T05:12:46+03:00

Участковый выследил злоумышленников по следам на снегу. Фото: архив "КП"

Воры утащили мешок с веранды, когда хозяева были дома

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В Нюрбинском районе Якутии раскрыли кражу 34 кг мяса. Рыночная стоимость похищенного составляет около 15 тысяч рублей.

Как выяснилось, двое ранее судимых граждан 38 и 57 лет спокойно зашли на веранду и, похитив оттуда говядину, скрылись. Хозяева в тот момент были дома, но ничего не заметили.

Воришек задержали в течение суток – участковый выследил злоумышленников по следам на снегу. Мясо, припрятанное неподалеку, изъято и возвращено владелице.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU