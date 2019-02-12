Участники Кубка мира в Якутске узнали своих соперников по групповому этапу

12 Февр. 04:37 2019-02-12T04:37:06+03:00

Кубок мира по вольной борьбе пройдет в Якутске с 16 по 17 марта.

Сборные России и США смогут встретиться только в финале

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Объединенный мир борьбы (United World Wrestling) объявил составы участников группового этапа Кубка мира по вольной борьбе, который пройдет в Якутске с 16 по 17 марта. Команды-участники соревнований узнали своих соперников по групповому этапу.

За кубок поборются восемь лучших команд по итогам последнего чемпионата мира в Будапеште. Все соревнования Кубка мира, в том числе по греко-римской и женской борьбе, будут проводиться в одном и том же формате для определения команд в группах.

В группе «A» встретятся сборные России, Кубы, Японии и Турции. В группе B – США, Грузия, Иран и Монголия, сообщается на сайте Yakutskworldcup2019.org.

Этот ежегодный командный турнир – одно из самых ярких событий в международном календаре спортивной борьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU