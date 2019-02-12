В Якутске появится сквер имени Владимира Лонгинова

12 Февр. 04:33 2019-02-12T04:33:31+03:00

Золотую звезду Героя Советского Союза Владимир Лонгинов получил за форсирование Днепра в 1943 году.

Его обустроят на пересечении улиц Лонгинова и Новокарьерная

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В Сайсарском округе Якутска появится сквер имени Героя Советского Союза Владимира Лонгинова. Его обустроят в этом году на пересечении улиц Лонгинова и Новокарьерная на средства гранта «Народный бюджет».

В перспективе все деревянные дома в этом квартале будут снесены, он станет уютным спальным районом. В 2020 году, к 75-летию Победы, в сквере будет установлен бюст героя.

Командир пулемётного расчёта 722-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии, старший сержант Владимир Лонгинов отличился при форсировании Днепра в 1943-м. Он одним из первых со станковым пулеметом переплыл реку, огнём прикрывал переправу и в одиночку уничтожил более 80 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года за отвагу и геройство, проявленные при форсировании Днепра Владимиру Лонгинову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Меньше чем через месяц, 18 ноября 1943 года, он погиб в бою при отражении контрудара противника.

ИСТОЧНИК KP.RU