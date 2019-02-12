Хоккеисты из Якутии одержали первую победу на играх «Дети Азии»

12 Февр. 03:58 2019-02-12T03:58:06+03:00

Они обыграли команду Туркменистана со счетом 17:2

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Команда Якутии одержала первую победу в рамках группового этапа хоккейного турнира зимних игр «Дети Азии». Они обыграли команду Туркменистана со счетом 17:2.

Первый период закончился с результатом 6:0 в пользу команды Якутии, а к концу второго разрыв увеличился до 13:1. После финального свистка счет был 17:2.

Самым результативным игроком матча стал Иван Чайшвили, забросивший в ворота соперника три шайбы.

12 февраля сборная Якутии встретится с командой Уральского федерального округа. На сегодняшний день в группе В обе команды заработали по 3 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU