Хоккеисты из Якутии одержали первую победу на играх «Дети Азии»
Они обыграли команду Туркменистана со счетом 17:2
-Фото: ЯСИА
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Команда Якутии одержала первую победу в рамках группового этапа хоккейного турнира зимних игр «Дети Азии». Они обыграли команду Туркменистана со счетом 17:2.
Первый период закончился с результатом 6:0 в пользу команды Якутии, а к концу второго разрыв увеличился до 13:1. После финального свистка счет был 17:2.
Самым результативным игроком матча стал Иван Чайшвили, забросивший в ворота соперника три шайбы.
12 февраля сборная Якутии встретится с командой Уральского федерального округа. На сегодняшний день в группе В обе команды заработали по 3 очка.
ИСТОЧНИК KP.RU