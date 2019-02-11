В 2019 году в Якутии построят 10 школ и 27 детских садов
Большинство из них будут построены в сельской местности
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В 2019 году в Якутии будут построены 10 школ и 27 детских садов. Об этом 11 февраля заявил первый вице-премьер Алексей Стручков.
По итогам 2018 года на территории республики были введены новые современные здания 10 школ и 23 детских садов. В нынешнем году правительство планирует улучшить эти показатели.
В настоящее время готовится новая редакция республиканской программы по комплексному развитию села. Ее основная цель – создание комфортных условий и повышение качества жизни на селе.
ИСТОЧНИК KP.RU