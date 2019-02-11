Зимние Ленские столбы готовы к приему гостей
В этом году туристический сезон открыт на несколько дней раньше
К подножию скал проложен автозимник, обустроен ледовый городок, расчищен подъем на смотровую площадку.Фото: ЯСИА
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В минувшие выходные в национальном парке «Ленские столбы» открыли зимний туристический сезон. В нынешнем году это произошло на несколько дней раньше.
Парк готов к приему гостей: к подножию скал проложен автозимник, обустроен ледовый городок, расчищен подъем на смотровую площадку.
По опыту прошлого сезона выяснилось, что зимние Ленские столбы очень востребованы у горожан и гостей столицы. В марте-апреле 2018 года национальный парк посетили более восьми тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU