Зимние Ленские столбы готовы к приему гостей

11 Февр. 10:05 2019-02-11T10:05:32+03:00

В этом году туристический сезон открыт на несколько дней раньше

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В минувшие выходные в национальном парке «Ленские столбы» открыли зимний туристический сезон. В нынешнем году это произошло на несколько дней раньше.

Парк готов к приему гостей: к подножию скал проложен автозимник, обустроен ледовый городок, расчищен подъем на смотровую площадку.

По опыту прошлого сезона выяснилось, что зимние Ленские столбы очень востребованы у горожан и гостей столицы. В марте-апреле 2018 года национальный парк посетили более восьми тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU