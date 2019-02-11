В Якутии столкнулись большегруз и джип, один человек погиб
10 февраля на автодороге Витим-Талакан в Ленском районе Якутии столкнулись большегруз VOLVO FM-TRUCK и пикап MITSUBISHI L200. Впоследствии 44-летний водитель внедорожника от полученных травм скончался в больнице.
По предварительным данным, водитель джипа выехал на встречную полосу и врезался в грузовик VOLVO, перевозивший на полуприцепе экскаватор.
В результате ДТП водитель MITSUBISHI от полученных травм скончался в больнице, его пассажир получил черепно-мозговую травму.
Авария произошла на крутом повороте дороги с асфальтобетонным покрытием, ширина проезжей части - 11 метров. Как показало медосвидетельствование, водитель большегруза в момент ДТП был трезв.
Материалы переданы в следственные органы, сообщает республиканское управление ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU