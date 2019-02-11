В Якутии столкнулись большегруз и джип, один человек погиб

11 Февр. 09:44 2019-02-11T09:44:32+03:00

Водитель джипа от полученных травм скончался в больнице, его пассажир получил черепно-мозговую травму.

Изменить размер текста: A A

10 февраля на автодороге Витим-Талакан в Ленском районе Якутии столкнулись большегруз VOLVO FM-TRUCK и пикап MITSUBISHI L200. Впоследствии 44-летний водитель внедорожника от полученных травм скончался в больнице.

По предварительным данным, водитель джипа выехал на встречную полосу и врезался в грузовик VOLVO, перевозивший на полуприцепе экскаватор.

В результате ДТП водитель MITSUBISHI от полученных травм скончался в больнице, его пассажир получил черепно-мозговую травму.

Авария произошла на крутом повороте дороги с асфальтобетонным покрытием, ширина проезжей части - 11 метров. Как показало медосвидетельствование, водитель большегруза в момент ДТП был трезв.

Материалы переданы в следственные органы, сообщает республиканское управление ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU