За год в Якутии выявили 4 финансовые пирамиды и 35 нелегальных кредиторов

11 Февр. 06:27 2019-02-11T06:32:52+03:00

Если вы не нашли информации о компании на сайте регулятора, вероятно, это мошенники. Фото: Евгения ГУСЕВА

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За 2018 год на Дальнем Востоке выявлено 9 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Четыре из них были зарегистрированы в Якутии.

Финансовые пирамиды маскировались под самые разные организации: общества с ограниченной ответственностью, кооперативы, интернет-проекты, микрокредитные компании.

В общей сложности за 2018 год было выявлено 134 финансовых организации, работавших без лицензии, в том числе 118 нелегальных кредиторов.

В большинстве случаев они работали под видом микрофинансовых организаций, которые никогда не состояли в государственном реестре либо были исключены из него. По данным Дальневосточного главного управления Центробанка, в Якутии за год таковых было 35.

Проверить легальность работы компании можно, найдя сведения о ней в «Справочнике по кредитным организациям» и «Справочнике участников финансового рынка» на сайте Банка России. Если вы не нашли информации о компании на сайте регулятора, вероятно, это мошенники — сообщите об этом в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU