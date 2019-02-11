Жители Якутска написали диктант на якутском языке

11 Февр. 05:59 2019-02-11T05:59:20+03:00

В этом году участникам «Сахалыы диктанта» зачитали отрывок из произведения народного писателя Николая Якутского. Фото: ЯСИА

Количество тех, кто хочет проверить свою грамотность, растет с каждым годом

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В рамках Декады якутского языка, которая проходит с 5 по 13 февраля, жители столицы республики написали диктант на якутском языке. Мероприятие прошло в Национальной библиотеке уже в шестой раз.

В этом году участникам «Сахалыы диктанта» зачитали отрывок из произведения народного писателя Николая Якутского. Текст читали телеведущие НВК «Саха» Олег Колесов-Талбан и Николь Егорова.

В 2014 году, когда диктант проходил впервые, в нем приняли участие около 200 человек. С тех пор количество людей, желающих проверить свою грамотность, растет с каждым годом – люди выражают огромный интерес к якутскому языку.

Теперь организаторам предстоит большая работа по проверке каждого диктанта. Выдача сертификатов участников и награждение «отличников», число которых ежегодно растет, пройдет в рамках итогового мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU