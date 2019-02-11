Мы ищем таланты: в Якутске пройдет первый фестиваль короткометражного кино

11 Февр. 05:45 2019-02-11T05:45:57+03:00

В рамках фестиваля будут организованы встречи деятелей кино со зрителями. Фото: ЯСИА

В рамках мероприятия пройдут лекции, мастер-классы, встречи деятелей кино со зрителями

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В Якутске пройдет первый фестиваль короткометражного кино «Метры». Принять участие в смотре талантов смогут как профессионалы, так и любители.

Подать заявку могут творческие коллективы, снявшие короткометражные художественные фильмы с 2017 по 2019 год включительно. Количество картин от каждого участника не ограничено.

Помимо показа короткого метра, в рамках фестиваля пройдут лекции, мастер-классы, встречи деятелей кино со зрителями.

Одна из главных задач фестиваля, который проводится при поддержке министерства культуры Якутии и кинокомпании «Сахафильм», - поиск молодых талантов.

Заявки на участие в конкурсной программе принимаются на сайте фестиваля до 30 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU