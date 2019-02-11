Мы ищем таланты: в Якутске пройдет первый фестиваль короткометражного кино
В Якутске пройдет первый фестиваль короткометражного кино «Метры». Принять участие в смотре талантов смогут как профессионалы, так и любители.
Подать заявку могут творческие коллективы, снявшие короткометражные художественные фильмы с 2017 по 2019 год включительно. Количество картин от каждого участника не ограничено.
Помимо показа короткого метра, в рамках фестиваля пройдут лекции, мастер-классы, встречи деятелей кино со зрителями.
Одна из главных задач фестиваля, который проводится при поддержке министерства культуры Якутии и кинокомпании «Сахафильм», - поиск молодых талантов.
Заявки на участие в конкурсной программе принимаются на сайте фестиваля до 30 апреля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU