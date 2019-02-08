2019-02-08T12:05:57+03:00
Звезды

Якутия продолжит сотрудничество с академией Русского балета

Юрий Кравцов встретился с Николаем Цискаридзе
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Заместитель постпреда Якутии при президенте России Юрий Кравцов встретился с ректором академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николаем Цискаридзе.

В ходе встречи были обсуждены вопросы стажировки педагогов Якутского хореографического колледжа имени Посельских в академии и организации мастер-классов петербургских мастеров по классическому и дуэтному танцу в колледже. Также была обговорена возможность подписания соглашения о сотрудничестве между республикой и академией.

В завершение встречи Юрий Кравцов по просьбе колледжа пригласил Николая Цискаридзе на мероприятия в 2020 году в Якутске, посвященные 25-летию колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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